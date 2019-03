Tödlicher Hundeangriff in Wien: Sechs Monate Haft

„Unfassbare Tragödie“

Bezüglich des Todes des Kindes erklärte die Rechtsvertreterin der Hundebesitzerin, Nadine Illetschko, zu Beginn der Verhandlung: „Eine unfassbare Tragödie, da gibt es nichts zu beschönigen. Die Angeklagte ist am Boden zerstört und tief betroffen.“ Dass der Hund bis dahin „nie auffällig“ gewesen sei, wie sie weiter ausführte, war so allerdings nicht den Tatsachen entsprechend. Denn der Rottweiler hatte vor dem tödlichen Angriff bereits einmal einen Menschen angefallen und in den Hals gebissen.