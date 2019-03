Bub durch Hundebiss getötet: Prozess startet

Fehler liegt beim Menschen

In beiden Fällen liegt der Fehler wie so oft beim Menschen. Hunde und ihre Opfer müssen für die Unverantwortlichkeit, Unfähigkeit, Ignoranz ihrer Besitzer büßen. Und für die Unwissenheit der Gesellschaft generell: Leider kennt nicht ein jeder die einfachsten Regeln, wie man sich einem Hund gegenüber verhalten soll. Das fängt schon damit an, dass fremde Tiere nicht einfach so anzufassen sind.