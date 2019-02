Wien: Ab heute gelten neue Regeln für Listenhunde

„Nach dem tragischen Vorfall im September, bei dem ein Kleinkind von einem Rottweiler getötet wurde, haben wir mit der Wiener Polizei sehr rasch ein Sicherheitspaket erarbeitet. Ich bin froh, dass das breit diskutierte Gesetz nun in Kraft tritt, denn so einen schrecklichen Vorfall darf es in unserer Stadt nie wieder geben“, so Ulli Sima. In Wien gibt es rund 3300 sogenannte Listenhunde, insgesamt sind in Wien 55.000 Hunde gemeldet.