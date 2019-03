Perg/Schwertberg-Damen erstmals im Finale der AVL!

Die Oberösterreicherinnen waren nach dem Heim-3:1 auch am Sonntag in Wien nicht zu biegen, stiegen mit gesamt 2:0 in die am 6. April startenden Finali gegen Linz/Steg auf. Linz/Steg hatte am Samstag Titelverteidiger Graz ausgeschaltet. In der Finalserie der oberösterreichischen Clubs wird „best of five“ gespielt.