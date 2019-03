Gmunden nach Drama, Kapfenberg locker im Finale!

Das Basketball-Cup-Finale 2019 der Herren am Sonntag (16.30 Uhr) lautet Gmunden Swans - Kapfenberg Bulls. Der Titelverteidiger aus der Steiermark folgte Gmunden am Samstag mit einem 74:65 (37:32) über Klosterneuburg Dukes in die Neuauflage des vorjährigen Endspiels nach. Damals hatte der vierfache Cupsieger Kapfenberg die Oberhand (82:79) über den Rekord-Cupsieger (sechs Titel) behalten.