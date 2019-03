Kurz schenkte Kronprinzen einen Lipizzaner

Kurz: „Emirate spielen weltweit politisch eine wichtige Rolle“

„Die Emirate sind viel, viel innovativer als die meisten anderen Staaten der Region, sogar als viele anderen Staaten weltweit“, formulierte Kurz seinen Respekt vor den Bemühungen der Emire, ihre wirtschaftlichen Standbeine zu diversifizieren, weg von der Ölabhängigkeit hin zu Investitionen in zukunftsträchtige Technologien wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz. Aber der Kronprinz als starker Mann der Emirate nötigte dem Kanzler auch auf anderem Gebiet Respekt ab: „Er sorgt dafür, dass ein verhältnismäßig kleines Land (Die VAE sind ungefähr so groß wie Österreich, Anm.) weltweit politisch eine wichtige Rolle spielt.“ So stellten die Emirate für den Westen auch einen wichtigen Partner in sicherheitspolitischen Fragen dar, in Fragen wie den Konflikten in der Region wie auch dem Kampf gegen den islamistischen Terror.