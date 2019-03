Tonnenweise Plastikmüll bedroht Galapagos-Inseln

Die Meeresströme spülen Tonnen von Plastik an die Strände der Insel und damit in die Mägen der Tiere, die hier leben. „Wir werfen so viel Abfall ins Meer, dass er Küsten erreicht, die nicht einmal bewohnt sind, aber wo es bereits Abfall gibt. Es ist sehr traurig, tote Tiere zu sehen und Vogelnester, die aus Müll gebaut sind“, beklagt Sharlyn Zuniga, eine der vielen Freiwilligen, die helfen, das angeschwemmte Plastik so geht es geht zu beseitigen.