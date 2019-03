(K)eine Empfehlung für Preuner und Auinger

Bürgergermeister Harald Preuner (ÖVP) gegen Vize-Stadtchef Bernhard Auinger (SPÖ) lautet das Duell am Sonntag in der Stadt-Stichwahl. Acht Kandidaten hatten sich am 10. März dem ersten Wahlgang gestellt. Die meisten halten sich bedeckt, was ihr Stimmverhalten in Runde zwei angeht.