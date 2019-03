Klima-Bewegung lud in „streikendes Klassenzimmer“

Die Aktion war diesmal nicht als Großveranstaltung geplant. „Es soll eher die Flamme am Brennen gehalten werden“, erklärte Organisator Johannes Stangl. In den kommenden Wochen sind aber wieder größere Demos geplant: Am 5. April findet etwa ab 17 Uhr ein Protestmarsch vom Westbahnhof zur Abschlusskundgebung am Heldenplatz statt.