Schulbus-Brandanschlag: Italien feiert jungen Held

51 Kinder und zwei Erwachsene sind am Mittwoch in Italien nur knapp dem Tod entronnen, nachdem der Fahrer des Schulbusses aus Protest gegen die italienische Einwanderungspolitik das Fahrzeug angezündet hatte. Dass es bei dem Brandanschlag keine Toten gab, ist auch dem 13 Jahre alten, aus Ägypten stammenden Ramy zu verdanken. Er schaffte es, sein Handy vor dem Täter zu verstecken und anschließend die Polizei zu alarmieren. Dafür wird er nun als Held gefeiert. Vize-Premier Luigi Di Maio erklärte am Donnerstag, er wolle sich dafür einsetzen, dass der Bub nach jahrelangem Warten die italienische Staatsbürgerschaft erhält.