Asyl-Geiseldrama: 51 Kinder in brennendem Bus

Der Protest eines Busfahrers gegen die Einwanderungspolitik Italiens hätte am Mittwoch unweit von Mailand beinahe in einer Katastrophe geendet. Der gebürtige Franzose mit senegalesischen Wurzeln steckte sein Fahrzeug, in dem sich gerade 51 Schüler und zwei Erwachsene befanden, in Brand. Die Passagiere konnten sich gerade noch rechtzeitig retten, einige der Schüler erlitten eine Rauchvergiftung. Der Schulbus brannte vollkommen aus. Der 47-jährige - amtsbekannte - Fahrer wurde verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Terrorismus.