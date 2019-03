Wiener Polizei sucht nach diesen Seriendieben

Zwischen 19. Februar und 2. März schlug die Bande zumindest achtmal in Supermärkten in den Bezirken Wieden, Margareten und Mariahilf zu. Dabei gingen die Verdächtigen immer gleich vor: Zumindest zwei der Männer betraten das Geschäft und gaben vor, normale Kunden zu sein. Einer der beiden bezahlte dann seine Ware bar an der Kassa. Der zweite stellte sich direkt hinter ihm an. Wenn die Angestellten die Kassa öffneten, griff dieser sofort hinein, schnappte sich wahllos Geldscheine und flüchtete mit der Beute.