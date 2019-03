„Ich weiß nicht, ob mich die Trainer hier wollen“

Wenn die Stimmung am Donnerstag im Stadion so gut ist wie beim ,Krone‘-Fußballfest, dann kann ja nichts mehr passieren.„ Herausgeber Dr. Christoph Dichand war nicht der Einzige, der am Montagabend das Studio 44 mit einem zufriedenen Lächeln verließ. “Es war eine tolle Gala„, war die souveräne Ulrike Kriegler in erster Linie von der Schlagfertigkeit ihrer Gesprächspartner beeindruckt. So scherzte Chefredakteur Klaus Herrmann über seine langjährige Leidensfähigkeit als GAK-Fan, der braun gebrannte ÖFB-Boss Leo Windtner plauderte über seinen Skiurlaub am Arlberg, Sportminister Heinz-Christian Strache erzählte, dass er, seitdem er Sportminister ist, selbst kaum mehr zum Sporteln komme, und “Krone"-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (im Bild unten) lobte die Authentizität eines gewissen Marko Arnautovic.