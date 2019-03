Wachstumsprognose für Deutschland fast halbiert

In Deutschland erwarten Ökonomen und Regierungsberater in diesem Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent. Im November hatten die sogenannten Wirtschaftsweisen, ein Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, noch plus 1,5 Prozent vorhergesagt. „Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft ist vorerst vorüber“, sagte der Chef des Gremiums, Christoph Schmidt, am Dienstag.