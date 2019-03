„Pitts Kopf auf Körper von McConaughey gesetzt?“

Falten entfernt, Kinn gestrafft

Es passt zur ersten Panne im Sommer 2018, als das Filmstudio „Sony“ das erste Foto vom Set herausgegeben hatte. Nur dass versehentlich ein Bild an die Medien ging, auf denen die digitalen Verschönerungen an den beiden Hauptdarstellern gekennzeichnet waren. So waren an Pitts Kinn die Falten entfernt und DiCaprios Kinn gestrafft worden.