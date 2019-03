Holzzaun soll nun für Entspannung sorgen

Psychisch kranke beziehungsweise drogenabhängige Klienten der Sozialeinrichtung, die in der Kapuzinergasse ist, verlieren immer wieder die Beherrschung. „Sie schreien sich gegenseitig an, prügeln aufeinandern ein, verrichten ihr Geschäft in unseren Gärten und attackieren uns“, lautet der Tenor der Anrainer. Sie forderten die Stadtpolitiker mehrmals auf, einzuschreiten.