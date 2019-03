Thomas Gottschalk: Ehe-Aus nach 42 Jahren

In der Talk-Sendung mit Moderator Markus Lanz bezeichnete er seine Frau als „Granate“. Auf die Frage, wie kaputt seine Ehe sei, sagte er: „Kein Mensch wird behaupten, dass man sich 40 Jahre jeden Tag Rosen streut. Aber neulich war ich mit meiner Frau in irgendeiner Kneipe und da hab ich zu ihr gesagt, ohne zu lügen: ‚Thea, ich möchte mit keiner anderen Frau der Welt an irgendeinem anderen Ort auf dieser Welt sitzen.‘“