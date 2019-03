Umfrage: Wie wichtig ist Strache für die FPÖ?

Bessere Werte für Strache im Duell mit Rendi-Wagner

Zum Vergleich: In einer „profil“-Umfrage für den Monat März geben 40 Prozent der Befragten an, dass sie Kurz im Fall einer neuen Nationalratswahl am liebsten direkt zum Kanzler wählen würden. Im Februar lag er noch bei 35 Prozent. Während Strache im Duell mit Kurz also kaum Chancen eingeräumt werden, trauen ihm 47 Prozent (28 plus 19) aller Befragten in der Market-Umfrage zu, gegen SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bestehen zu können.