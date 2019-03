Schüler demonstrieren auch am nächsten Freitag

Nach den weltweiten Freitagsdemos für den Klimaschutz, an denen sich auch Schüler und Studenten in Linz und Bad Ischl beteiligt haben, zieht Aktivistin Ida Berschl (18) eine positive Bilanz. „Wir erhoffen uns auf jeden Fall, dass sich in der Politik etwas tut.“ Und auch für die nächsten Streiks werden schon Pläne gewälzt.