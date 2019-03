Missbrauchsvorwürfe: Trainer nach Wien kommandiert

Keine Suspendierung

War stimmt erst seit gestern. Als das Bundesheer erklärte, dass der Trainer, der vorerst im Urlaub ist, ab sofort versetzt und in Wien dienstverwendet wird. Suspendiert wurde er nach der am Dienstag erfolgten Befragung durch das Bundesheer mit folgender, von Michael Bauer, dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, gelieferten Begründung bis auf Weiteres aber nicht: „Die Vorfälle stehen nicht in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit.“