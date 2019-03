Boeing-Absturz: Trauer auch an der Wiener Boku

Tragisches Detail: Die Mutter und ein jüngerer Bruder von Anne M.B. waren eigens in die kenianische Hauptstadt Nairobi gereist, um die 30-Jährige am Sonntag dort zu empfangen und abzuholen. Annes Vater, der in der Früh noch kurz mit seiner Tochter telefoniert hatte, erhielt die Todesnachricht von seiner Frau und seinem Sohn. „Sie riefen mich um 11.30 Uhr an und sagten, dass das Flugzeug, das sie von Äthiopien erwartet hatten, abgestürzt war.“