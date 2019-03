Kitz will Welt-Hauptstadt des Schneesports sein

Interski schon zweimal in St. Anton zu Gast

1991 in St. Anton am Arlberg gab es erstmals Abend-Pistenshows der Superlative, das Snowboard war allgegenwärtig. Der Kongress 2011, neuerlich in St. Anton, stand schon im Zeichen der Moderne: Diskussionsforen, Blogs und Facebook spielten eine wesentliche Rolle und eine Online-TV-Übertragung wurde ebenfalls vorgesehen.