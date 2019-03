Leben wir im Zeitalter des digitalen Narzissmus?

Ikrath erforscht am Institut für Jugendkulturforschung und beim Trendforscher tfactory in Wien mit soziologischen Methoden die Gedankenwelt der heimischen Jugend. Mit Arbeiten zur digitalen Jugendkultur und digitalem Eskapismus, also der Flucht vor der Realität in die Weiten des Cyberspace, hat sich der 39-jährige Germanist und Werbefachmann Expertenstatus in diesem Themenkomplex erarbeitet.