Viele weiße Flecken bei schnellem Internet im Land

Zentralraum gut erschlossen

Nicht mehr so einfach wird es aber, wenn mehr Leute in einem Haushalt das Internet nutzen und etwa Filme streamen möchten. Dafür sind mindestens 30 Mbit/Sekunde notwendig. Hier haben die Bezirke Braunau, Freistadt, Schärding und Rohrbach Nachholbedarf. Noch größer sind die Mängel in den vier Bezirken bei den Datenleitungen von 100 Mbit/Sekunde. Vorbildlich ist dagegen auch hier der Zentralraum.