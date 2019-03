Autobahn-Sperre nach Brand bei Neuer Donau

Ein früheres Ausflugslokal an der Neuen Donau in Wien-Floridsdorf ist in der Nacht auf Dienstag in Flammen aufgegangen, und das zumindest schon zum zweiten Mal. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, rückten die Einsatzkräfte um 0.20 Uhr zu dem Vollbrand aus. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge mit 29 Mann im Einsatz. Wegen des dichten Rauches musste die Feuerwehr auf der Donauuferautobahn zeitweise einige Fahrspuren sperren.