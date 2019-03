Trump will Zeitumstellung in den USA abschaffen

Bliebe es in den USA bei der Sommerzeit, läge die Ostküste mit Metropolen wie New York und Washington im Winter nur noch fünf Stunden hinter Österreich. Wenn in der EU jeweils im März auf Sommerzeit umgestellt wird, wären es wieder - wie bisher - sechs Stunden. Beispiel: Wenn es derzeit in Österreich 12 Uhr mittags ist, ist es an der US-Ostküste 6 Uhr morgens, an der US-Westküste ist es dann erst 3 Uhr in der Nacht.