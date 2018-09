EU-Kommission: Ende für Zeitumstellung schon 2019!

EU-Umfrage führt zu klarem Ergebnis

In einer EU-Online-Umfrage hatten sich mehr als 80 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. Was die Beteiligung betrifft, lag Österreich - gemessen an der Bevölkerungsgröße - an zweiter Stelle hinter Deutschland. Laut dem offiziellen Ergebnis nahmen in Deutschland 3,79 Prozent der Bevölkerung an der Umfrage teil, in Österreich 2,94. Schlusslicht ist Großbritannien mit nur 0,02 Prozent Beteiligung.