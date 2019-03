LKW-Fahrer saß mehr als 68 Stunden am Steuer

Der Verkehrssünder war den Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Ried bei einer Verkehrskontrolle in Suben aufgefallen. Die Auswertung des Fahrtenschreibers ergab, dass der Türke eine durchgehende Lenkzeit von mehr als 68 Stunden aufwies. Zu seiner Rechtfertigung gab er an, er habe nicht tiefgefrorenen Fisch geladen und müsse diesen so schnell als möglich nach Holland bringen. Außerdem wurden ihm mehrere Fahrten ohne die erforderliche Fahrerkarte nachgewiesen. Er wird angezeigt.