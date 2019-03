Was wurde aus den großen Projekten der Regierung?

Weg zur Pflegereform ist Debatten-Marathon

Das ist nun exakt zwei Monate her. Doch auf Konkretes, das zeigt ein Blick auf die Verhandlungsstände in beiden Causae, wird man noch Monate warten müssen. Denn vor allem bei der Pflege agiert Türkis-Blau mit beinah untypischem Bedacht: Nach Gesprächen zwischen Kanzler und schwarzen Landeshauptleuten redet auch ÖVP-Klubchef und Pflegeverhandler August Wöginger mit den mitzuständigen Ländern. Das Sozialressort hat indes zwei Studien beauftragt. So erforscht etwa das Institut für Höhere Studien für Türkis-Blau die heikle Frage, woher denn künftig das viele Geld für die Pflege kommen soll. Zur Wahl stehen: wie bisher aus Steuern, mittels Pflegeversicherung oder gar via Pflichtversicherung à la Haftpflicht.