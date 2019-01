So senkt Türkis-Blau die Steuern und Abgaben

Stufenweise Absenkung bis 2022

Dieses Volumen wird allerdings nicht sofort erreicht, sondern erst in einer stufenweisen Steuerreform. Diese sieht so aus: In einem ersten Schritt werden dafür ab 2020 Sozialversicherungsbeiträge von Niedrigverdienern gesenkt, das dürfte den Staat rund eine Milliarde Euro pro Jahr kosten. Im Jahr darauf folgt dann die Senkung der untersten drei Lohnsteuerstufen - Kostenpunkt: mehr als zwei Milliarden Euro.