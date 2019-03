DFB-Aus: Auch Hummels kritisiert Löw-Vorgehen

Positives Fazit

Hummels, Müller und Boateng waren am Dienstag von Löw in einem kurzen Gespräch informiert worden, dass sie keine Zukunft in der Nationalmannschaft mehr haben. Dennoch zieht Hummels letztendlich ein positives Fazit. „Für mich kann ich sagen: es waren wunderbare Jahre, 70 Länderspiele, die alles, was ich mir als Kind einmal erträumt hatte, bei weitem übersteigen“, so der Weltmeister von 2014.