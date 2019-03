Zu viel Raumhygiene fördert Resistenzen von Keimen

Regelmäßig lüften erhöht mikrobielle Vielfalt

Die „mikrobielle Kontrolle von Krankheitserregern“ werden schon an Kulturpflanzen und auch an Menschen im Rahmen von Stuhltransplantation erfolgreich angewendet, „unsere Studie ist eine erste Basis dafür, solche Ideen künftig auch in Innenräumen zu verfolgen“, resümierte Berg. Eine einfache Lösung zur Erhöhung der mikrobiellen Vielfalt bestehe darin, den Luftaustausch mit der Außenumgebung durch regelmäßige Fensterlüftung zu erhöhen, so die Autoren.