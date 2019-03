Missbrauch in Ehe: Liebe verletzt nicht, sie heilt

„Donnerstags in Schwarz“

Über die Gewalt zu sprechen ist ein wichtiger Schritt, um die Gewaltspirale zu unterbrechen. Für die betroffenen Frauen – und für unsere Gesellschaft. Gewalt muss benannt und verurteilt werden. Überall, auch in unseren Kirchen und Pfarrgemeinden. Deswegen habe ich den Internationalen Frauentag am 8. März zum Anlass genommen, mich der Aktion „Donnerstags in Schwarz“ anzuschließen. Der Weltkirchenrat ruft dazu auf, am Donnerstag schwarze Kleidung zu tragen und einen Anstecker, um zu zeigen, dass man Gewalt nicht duldet.