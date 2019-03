„,Standard‘ und ,Falter‘ im Minimundus-Segment!“

Vilimsky: „751 Mandatare sind zu viel, es tut auch die Hälfte“

Bevor Strache in der ausverkauften Halle auf sein erstes Jahr in Regierungsverantwortung zurückblickte, stellte EU-Spitzenkandidat Vilimsky in einem recht locker geführten Interview zuerst einmal in Richtung Wahl am 26. Mai klar: „751 Mandatare sind zu viel, es tut auch die Hälfte“ im europäischen Parlament, zumal ohnehin „drei Viertel von ihnen nicht bekannt sind“. Vielmehr müsse „Rot-Weiß-Rot“ wieder mehr an Bedeutung gewinnen, forderte er, dass mehr Kompetenzen zurück an die nationalen Parlamente gehen sollten. Er wolle „in Europa ein Bündnis schmieden, um als zweitstärkste Kraft zu verhindern“, dass „Personen wie Jean-Claude Juncker mit seinen Ischiasproblemen“ noch länger an der Spitze der EU stehen.