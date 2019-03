Modeselektor: Scharrende Pferde in der Rennbox

Viele junge Menschen wirken heute aber auch wesentlich konservativer. Vor allem, was den Umgang mit Drogen betrifft - auch wenn man das natürlich nicht pauschalisieren kann.

Ich kann das gar nicht so beurteilen. Die internationale Clubszene finde ich sexuell viel ärger als vor 15 Jahren. Alle haben Latexklamotten an und alles findet in Darkrooms statt. Es wird nicht mehr lange dauern, dass mein Elfjähriger im Internet alles findet, was er finden will. Natürlich muss man ihn dabei begleiten, aber wenn er clever ist, findet er mit wenigen Mausklicks ganz einfach eine echte Al-Qaida-Enthauptung. Den meisten Eltern ist das nicht bewusst, weil die Kinder von der Technik mehr Ahnung haben als die Eltern selbst. Vielleicht ist konservativ dafür das falsche Wort. Eventuell in der Weltanschauung, aber nicht vom Konsumverhalten her. Solche Trends können sich auch schnell wieder drehen. Ich sehe einfach, dass die Kinder heute krasser und verdorbener sind. Ich klinge wie ein alter Mann, aber natürlich hat das Internet die Menschen abgestumpft. In drei Minuten hast du alles gesehen, was du sehen musst. Manche reden nur mehr über Social-Media-Apps miteinander. Die Leute sehen sich gar nicht und manche hatten noch nie ein richtiges Date, sondern alles nur über Tinder. Höre meine Worte, es wird so kommen: Irgendwann wird es so uncool sein, mit dem Smartphone rumzurennen, dass sich das alles wieder regeln wird. Das ist ein bisschen wie der Biomarkt. Vor zehn Jahren gab es vielleicht ein Reformhaus, heute musst du an gewissen Ecken nach einem Hofer suchen. McDonald’s ist nicht mehr rot, sondern grün. Die Dinge ändern sich derzeit und auch über die Smartphones wird man lachen, wie dämlich wir uns damals damit Haltungsschäden zugezogen haben.