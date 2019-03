Mann wollte Beamte mit Regenschirm „abstechen“

Vergleich mit Tod am Brunnenmarkt

Der Staatsanwalt verwies in dem Zusammenhang auch auf den tödlichen Angriff mit einer Eisenstange am 4. Mai 2016 am Brunnenmarkt in Wien. Der Angreifer sei - so wie der 31-Jährige in Graz - schon davor mehrfach aufgefallen. Der Grazer Angeklagte sei einschlägig vorbestraft und als gewalttätig bekannt, erklärte der Staatsanwalt.