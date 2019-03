ManU wankt gegen Southampton, fällt aber nicht!

Das Siegestor für die „Red Devils“ erzielte in der 89. Minute Romelu Lukaku, der eine halbe Stunde zuvor schon zum zwischenzeitlichen 2:1 gescort hatte. Die Gäste waren durch Yann Valery (26.) in Führung gegangen, James Ward Prowse gelang in der 75. Minute das 2:2. Das dritte United-Tor ging auf das Konto von Andreas Pereira (53.). Paul Pogba vergab für die Gastgeber in der 94. Minute einen Elfmeter.