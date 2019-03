In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Abo-TV

Bei der Kündigung seines Vertrags für Abo-TV hatte Wolfgang R. Probleme. „Ich habe im Februar 2018 per E-Mail gekündigt. Nun heißt es, man habe keine Kündigung erhalten, weshalb der Vertrag noch bis November läuft“, bat der Oberösterreicher um Hilfe.Sky teilte auf Anfrage mit, dass Herr R. seine Kündigung an jene E-Mail-Adresse geschickt hatte, von der aus Kunden Newsletter erhalten. In diesen mache man jedoch explizit darauf aufmerksam, dass diese Adresse nicht für Rückantworten verwendet werden darf. Trotzdem zeigte man sich sehr kundenfreundlich und stornierte den Vertrag rückwirkend.