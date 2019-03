Kunde erhielt von Onlineshop Singapur-Handy

Das Display flackerte nur noch - aus diesem Grund brachte Martin M. vergangenen November sein Smartphone, das er erst im August 2018 gekauft hatte, in die Wiener Kundenfiliale des Herstellers. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen Defekt ohne Fremdverschulden handelt. Eine Reparatur in Garantie war jedoch nicht möglich. Denn was Herr M. nicht wusste: Man hatte ihm ein Handy aus Singapur verkauft. Der Niederösterreicher kontaktierte den Onlineshop, ohne eine Lösung.