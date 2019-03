USA setzen Kopfgeld auf Sohn von Bin Laden aus

Hamza bin Laden habe eine führende Rolle im Al-Kaida-Netzwerk eingenommen, hieß es am Donnerstag in Washington. Seit August 2015 habe er in mehreren Botschaften im Internet zu Anschlägen gegen die USA und westliche Verbündete aufgerufen und mit Terrorattacken als Rache für die Tötung seines Vaters gedroht.