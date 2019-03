Kraft gewinnt Skisprung-Quali auf Normalschanze!

Titelverteidiger Stefan Kraft hat sich für den Normalschanzen-Bewerb der Nordischen Ski-WM in Seefeld perfekt in Position gebracht! Der Salzburger landete am Donnerstag in der Qualifikation der Skispringer für die Freitag-Konkurrenz (16.30 Uhr) bei 106 Metern perfekt und erhielt bessere Noten als Ryoyu Kobayashi (JPN) für den Schanzenrekord von 108,5 Metern und Kamil Stoch (POL) für 107 Meter.