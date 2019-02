Ikea in Israel wegen Katalog ohne Frauen verklagt

Zehn Prozent der Israeli streng religiös

In Israel sind rund zehn Prozent der rund neun Millionen Einwohner streng-religiöse Juden. Manche von ihnen leben in eigenen Städten und Vierteln, wie etwa Mea Shearim in Jerusalem. Häufig widmen sich die Männer dem religiösen Studium, während die Frauen arbeiten gehen. Mädchen und Frauen tragen Röcke und züchtige Kleidung mit langen Ärmeln und geschlossenen Schuhen. Verheiratete Frauen bedecken ihr Haar mit einem Tuch oder einer Perücke. Die Abbildung von Frauen in der Öffentlichkeit ist bei ihnen verpönt.