Schicksalsspiel? „Nur ein Sieg kann Koller retten“

Obwohl in der Schweizer Super League zuletzt sechs Spiele en suite ungeschlagen, geht es Marcel Koller als Cheftrainer des FC Basel offenbar an den Kragen. Das Cup-Viertelfinale heute am Abend gegen Sion verkommt für den Ex-ÖFB-Teamchef zum „Spiel der Wahrheit“, ist der „Blick“ überzeugt.