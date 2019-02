Last-Minute-Tor! Sabitzer und Orban retten Leipzig

RB Leipzig ist im Rennen um den vierten Champions-League-Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga zu einem späten Punktgewinn gekommen. In einem temporeichen Duell mit Hoffenheim und Julian Nagelsmann, dem RB-Trainer in spe, spielten die Sachsen am Montag vor heimischem Publikum 1:1. Leipzigs Vorsprung auf den Fünften Wolfsburg schmolz dennoch auf vier Punkte, Hoffenheim ist weiter Achter.