Hozier: Steter Kampf für mehr Solidarität

Auf „Wasteland, Baby!“ traut sich Hozier verstärkt, mit Synthies und Elektronik zu experimentieren, ohne dabei aber seine Grundrezepte zu verwässern. „Es gibt wuchtigere Arrangements und mehr Opulenz, aber ich habe es bewusst nicht damit übertrieben. Das Fundament liegt immer noch in der Tradition des Blues und des Folk.“ Die dunkle Grundstimmung zieht sich vor allem durch zurückgelehnte Songs wie dem sanften „As It Was“ oder der mit Gospel-Zitaten aufgefetteten Ballade „Talk Refined“. In den 14 Songkapiteln zieht Hozier ein dichtes Netz an spannungsgeladenen und abwechslungsreichen Referenzen an seine Helden der Vergangenheit und verknüpft diese mit zeitgemäßen Sounds. Damit ist dem Iren, der - wie passend - am St. Patricks Day seinen 29. Geburtstag feiert, zwar kein zweites „Take Me To Church“ gelungen, aber ein wundervolles Album voller Seele und mit humanem Gewissen. Oder wie er selbst sagt: „Das Leid auf dieser Welt ist unausweichlich. Es kommt nur darauf an, wie man ihm begegnet. Im Endeffekt ist es egal, ob das Glas halb voll, halb leer oder komplett zerbrochen in Scherben am Boden liegt.“