Sabitzers Ziel: „Mit RB was in die Höhe stemmen“

Damit der deutsche Bundesligist RB Leipzig in naher Zukunft Titel gewinnt, muss sich das Team nach Ansicht von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer spielerisch noch weiterentwickeln. Da gebe es noch „Luft nach oben“, wie der ÖFB-Teamkicker in einem Eurosport-Interview sagte. Sabitzer will mit RB „einmal was in die Höhe stemmen“. „Ich bin zuversichtlich, dass wir noch entsprechende Schritte machen können“, meinte der Steirer.