Lifte stehen zu Ostern: Hoffen auf den März

Während die meisten Skigebiete Ende März oder am ersten Aprilwochenende den Betrieb einstellen wollen, verwandelt sich Kärntens größtes Skigebiet, das Nassfeld, vom 9. März bis zum 22. April in die größte Sonnenterrasse der Alpen. Dort will man mit einigen Überraschungen aufwarten. Auf dem Programm stehen das Waterslide Mountain 2019 (16. März), die Skibob-Weltmeisterschaften vom 21. bis 24. März sowie der Nassfeld-Mountain-Schlagergipfel vom 5. bis 6. April. Zusätzlich gibt es für Familien mit Kindern verlockende Angebote. „Wir sind bis 23. März gut gebucht und können durchaus zufrieden sein. Die Skilifte sind bis Ostermontag in Betrieb“, betont Christopher Gruber vom NLW-Tourismus.