Pöltl wird bei Niederlage gegen Ex-Klub gefeiert

Pöltl wurde vom Ex-Club - wie auch DeMar DeRozan - mit viel Applaus empfangen und mit einem Tribut-Video gefeiert. Dass er sich in der Arena am Ontariosee nach wie vor wohlfühlt, zeigte der 2,13 Meter große Center mit acht Punkten ohne Fehlwurf, neun Rebounds und drei blocked shots sowie je einem Assist und Ballgewinn in 17:01 Minuten. „Danke an die Toronto Raptors Fans für den herzlichen Empfang! Es war ein besonderer Abend und ein tolles Spiel beider Mannschaften“, schrieb der 23-Jährige auf Facebook.