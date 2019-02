Höhenflug für den Seeadler: 177 Exemplare gezählt

Die höchste Dichte erreicht der Seeadler übrigens in Niederösterreich. Das Burgenland sowie das Grenzgebiet zur Oststeiermark werden von den Experten als wichtige Überwinterungsgebiete angeführt. Auch Oberösterreich bietet für den edlen Vogel Lebensräume, so wurden zuletzt drei Exemplare am Unteren Inn gezählt.