Brenzliger Löscheinsatz am Schießplatz in Leonding

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr am Schießplatz in Leonding! Eine Baracke des Heeressportvereins auf dem Schießgelände ging am Freitagvormittag in Flammen auf. Drei Feuerwehren waren im Einsatz. Durch das rasche Eintreffen konnte ein Übergreifen auf benachbarte Objekte verhindert werden.